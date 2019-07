Sala Consilina: al via il Memorial Pinuccio Lamura, la DFL premia i talenti del Liceo Artistico di Teggiano

Intense emozioni quelle vissute ieri sera a Sala Consilina, presso la sede della DFL Lamura, in occasione del fischio d’inizio del terzo Memorial Pinuccio Lamura, giunto alla sua terza edizione e intitolato ad uno dei più noti imprenditori della provincia di Salerno. Per l’occasione, prima del match di calcio a 5, si è tenuta anche la premiazione del Premio “Start-Up Pinuccio Lamura” per il secondo anno consecutivo.

Ad aggiudicarsi il riconoscimento sono state Giulia Di Nigris e Antonella Pica, iscritte al Liceo Artistico di Teggiano, che hanno partecipato al progetto “Naming” indetto dalla DFL e realizzato un nuovo brand dell’azienda da applicare ad una serie di prodotti diversi tra loro per famiglia merceologica. Le due giovani studentesse sono state premiate dai titolari dell’azienda, Pasquale, Francesco e Carol Lamura, accompagnati dalla madre. Presenti per l’occasione il Dirigente scolastico del Liceo Artistico, Rocco Colombo, il vicepreside Germano Torresi, docente dell’Istituto che ha coordinato i lavori di realizzazione del brand, il Responsabile Comunicazione e Marketing della DFL, Luigi Nasti, l’assessore allo Sport del Comune di Sala Consilina, Elena Gallo, e Pierluigi Paciello, coordinatore del Memorial Pinuccio Lamura.

“Vogliamo premiare i giovani talenti, è questo il nostro obiettivo – ha affermato Pasquale Lamura – e quest’anno abbiamo coinvolto il Liceo Artistico per creare il nostro nuovo logo. Il connubio tra il Premio e il Memorial è il ricordo di nostro padre e siamo felici della risposta positiva dei tanti che decidono ogni anno di partecipare“.

A sfidarsi per la prima partita del torneo sono state le squadre della DFL e dei Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina.

Il Memorial Pinuccio Lamura per il terzo anno consecutivo ha anche un importante scopo solidale, quello di devolvere le quote di iscrizione versate liberamente dalle squadre a favore della “ConRett Onlus“, associazione che sostiene le bambine affette dalla “Sindrome di Rett” e le loro famiglie. Presente in rappresentanza della Onlus, la vicepresidente Agnese Alberti.

Ai microfoni di Ondanews i protagonisti dell’iniziativa.

– Chiara Di Miele –