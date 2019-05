Rubano smartphone di valore da un negozio di Potenza e fuggono via. E’ caccia ai ladri

E’ allarme sicurezza a Potenza, dove negli ultimi mesi si susseguono una serie di rapine e furti. L’ultimo episodio, di furto, è stato registrato nella tarda mattinata di oggi, a distanza di tre giorni da una una rapina in un ufficio postale in via Verrastro.

Nella tarda mattinata due uomini sono entrati all’interno di un negozio di cellulari di un noto marchio e armati di taglierino hanno tagliato alcuni fili, riuscendo a portare via una decina di smartphone di valore. Il tutto è avvenuto in via del Basento, zona centrale e trafficata, area dove si concentrano i principali uffici commerciali e attività del capoluogo lucano.

Un furto con destrezza che, per le modalità e per la celerità nelle azioni, porterebbe a pensare a due professionisti di questi tipi di furto. Una volta scoperti, i due si sono dati precipitosamente alla fuga, facendo perdere ogni traccia.

Il personale all’interno ha immediatamente allertato la Polizia, che è giunta sul posto e ha predisposto ogni controllo nell’area per bloccare i responsabili, ma al momento con esito negativo.

Avviate le indagini per risalire ai due, anche grazie alla visione delle telecamere di sorveglianze interne ed esterne alla struttura.

– Claudio Buono –