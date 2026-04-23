La Polizia di Stato nella serata di ieri ha denunciato una donna per furto e indebito utilizzo di carta di credito, restituendo l’intera somma sottratta alla vittima e individuando in breve tempo la responsabile.

Le indagini hanno preso il via dopo una denuncia da parte di una cittadina alla quale era stata rubata la borsa a Potenza con all’interno le carte di credito e i documenti. Le pattuglie della Squadra Volante sono intervenute immediatamente avviando le indagini del caso. L’attività investigativa, sviluppata grazie alla sinergia tra Ufficio Denunce e Sala Operativa, ha permesso di ricostruire con precisione gli spostamenti dell’autrice del furto e di individuare un esercizio commerciale dove era stata effettuata l’ultima transazione illecita.

Gli agenti sono riusciti in pochi minuti a rintracciare la donna sospettata, fermata mentre si trovava a bordo di un veicolo insieme ad un’altra persona. Nel corso degli accertamenti, ha ammesso le proprie responsabilità confessando di aver effettuato più operazioni di prelievo e acquisti mediante l’utilizzo indebito della carta per un totale di 2500 euro.

L’intervento si è concluso con il recupero della carta bancomat, del denaro contante e degli effetti personali rubati, prontamente restituiti alla legittima proprietaria.

Le indagini sono ancora in corso e nei confronti dell’indagata vale la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva di condanna.