Questa mattina la Polizia di Salerno ha bloccato un minorenne per le vie del centro.

Il giovane è stato sorpreso dopo che ha portato via uno scooter Aprilia modello Sport in Via Dalmazia. In seguito ha tentato di seminare la pattuglia.

Il motociclo è stato restituito al proprietario mentre il 15enne è stato denunciato per furto aggravato.

– Claudia Monaco –