Ruba alcolici in un supermercato a Salerno ma viene colto sul fatto. Arrestato

Gli agenti della Polizia di Stato dell’Ufficio Prevenzione Generale – Sezione Volanti ieri sera a Salerno hanno arrestato un uomo resosi responsabile di furto aggravato in un supermercato della zona della Lungoirno.

L’uomo è stato sorpreso dagli addetti alla sicurezza privata dell’esercizio dopo aver trafugato numerose bottiglie di alcolici, nascondendole in uno zaino. Fermato dagli agenti è stato identificato.

Si tratta di C.M., 53enne con alcuni precedenti per reati contro il patrimonio. Una volta accertato il furto, gli agenti, in considerazione anche dei suoi numerosi precedenti, lo hanno arrestato e trattenuto negli uffici della Questura a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida.

La refurtiva è stata restituita al titolare dell’attività commerciale.

– Chiara Di Miele –