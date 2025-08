Emozione e partecipazione per la seconda serata della rassegna “Roscigno Vecchia è viva” che ha confermato il successo di un progetto che sta facendo vibrare di vita il borgo silente e affascinante di Roscigno Vecchia.

Il concerto dell’Ensemble di sassofoni Hello Music Academy, diretto dal Maestro Danilo Guido, ha regalato ai presenti un’esperienza sonora e visiva straordinaria. Note che hanno attraversato i secoli, da Vivaldi a Scarlatti fino alle composizioni più contemporanee, hanno risuonato tra le pietre del borgo, creando un dialogo perfetto tra memoria e modernità. Un pubblico numeroso e partecipe ha accolto con entusiasmo ogni brano, testimoniando ancora una volta quanto la cultura musicale sia capace di unire, emozionare e rinnovare.

La serata si è aperta con gli interventi istituzionali di saluto e di ringraziamento del Sindaco di Roscigno Pino Palmieri, del Direttore Generale della Banca Monte Pruno Cono Federico e del Presidente del Circolo Banca Monte Pruno Aldo Rescinito, che hanno evidenziato il valore sociale, culturale e comunitario dell’intera rassegna, sottolineando la forza della cooperazione e della rete tra enti e territorio.

L’intero evento si è svolto in un’atmosfera densa di significato e partecipazione, resa possibile grazie alla sinergia virtuosa tra il Comune di Roscigno, la Fondazione Monte Pruno, la Pro Loco di Roscigno Vecchia, la Banca Monte Pruno, il Circolo Banca Monte Pruno, l’Associazione Monte Pruno Giovani e dLiveMedia.

Ora lo sguardo è già rivolto al prossimo straordinario evento in programma questa sera 5 agosto, alle ore 19.30. Protagonista sarà Chiara Francini, attrice, scrittrice, volto amato della cultura italiana contemporanea, che si racconterà in un’intervista condotta dalla giornalista di Ondanews Chiara Di Miele. Durante l’incontro, Francini presenterà anche il suo ultimo romanzo dal titolo “Le querce non fanno limoni”, aprendo un dialogo sincero con il pubblico presente.

A conclusione, sarà possibile intrattenersi tra gli stand gastronomici con i sapori autentici del territorio, per poi proseguire la serata con la musica coinvolgente del DJ Costa, che animerà la notte tra le vie del borgo.

Una nuova occasione da non perdere, per vivere la cultura, respirare la bellezza e condividere emozioni.