“Roscigno Vecchia è viva” è il risultato del progetto condiviso tra il Comune di Roscigno, la Fondazione Monte Pruno e la Pro Loco di Roscigno Vecchia.

L’evento in programma dal 1° al 10 agosto vede la partnership della Bcc Monte Pruno, del Circolo Banca Monte Pruno, dell’Associazione Monte Pruno Giovani e di DLiveMedia.

Un calendario ricco di eventi culturali, musicali e artistici che animerà Roscigno Vecchia, antico borgo cilentano riconosciuto patrimonio dell’umanità, oggi silenzioso testimone della storia, ma pronto a rivivere nella sua magica atmosfera. Il titolo della rassegna “Roscigno Vecchia è viva” intende proprio evocare questa rinascita: un luogo apparentemente abbandonato che, per dieci giorni, tornerà a pulsare di arte, musica e relazioni umane.

L’iniziativa nasce dalla volontà condivisa delle realtà promotrici di valorizzare il patrimonio storico e identitario del territorio, stimolare la partecipazione della comunità locale e attrarre flussi turistici qualificati verso le aree interne, nel segno di una rigenerazione culturale sostenibile e partecipata.

“Questa rassegna è il frutto di un lavoro corale che mette al centro la bellezza del nostro borgo e la voglia di farlo rivivere con proposte di qualità – ha dichiarato Palmieri –. Il Comune, come soggetto organizzatore, si farà carico di tutti gli aspetti logistici e amministrativi per garantire lo svolgimento in sicurezza e ordine delle attività”.

“Roscigno Vecchia è un luogo dell’anima, uno scrigno di storia e identità – ha sottolineato il Presidente della Fondazione Monte Pruno, Michele Albanese -. La Fondazione, coerente con la sua missione culturale e sociale, ha scelto di sostenere con convinzione queste manifestazioni perché crediamo fortemente che la cultura sia un motore potente di sviluppo. Coordinare la comunicazione dell’evento sarà per noi anche un modo per dare voce ai valori autentici di questa terra”.

Il Presidente della Pro Loco Roscigno Vecchia, Franco Palmieri, ha aggiunto che “garantiremo l’apertura del nostro museo e di tutti i luoghi culturali per accompagnare i visitatori in un’esperienza immersiva. La riscoperta del borgo passa anche attraverso l’accoglienza, la narrazione e la passione che da anni mettiamo al servizio della nostra comunità”.

Il programma prevede momenti di grande rilievo artistico e musicale: il 1° agosto si terrà il concerto al tramonto “Echi dal tempo perduto” con il Maestro Luigi Ranieri Gargano e la partecipazione di Maria Sole Feliciello al violoncello e Antonio Porpora alle percussioni. Il 4 agosto ci sarà Hello Music Academy con l’Ensemble di sassofoni diretto dal Maestro Danilo Guido.

Il giorno seguente, il 5 agosto, serata d’onore con Chiara Francini, intervistata dalla giornalista di Ondanews Chiara Di Miele.

L’8 agosto una seconda serata d’onore con Roby Facchinetti, intervistato da Valeria Saggese di Radio Rai. Il 9 gran finale con una serata musicale live e dj set.

Il progetto, sostenuto anche dalla Banca Monte Pruno, intende offrire un’esperienza autentica e di qualità, capace di coniugare cultura, bellezza e socialità con il fascino senza tempo di Roscigno Vecchia.

“Alla base dell’iniziativa vi è la consapevolezza che solo “fare rete” tra istituzioni, associazioni e cittadini consente di generare valore duraturo per le comunità locali, rafforzando legami sociali, identità condivise e nuove prospettive di sviluppo. Il tutto nel pieno rispetto dei valori cooperativi e territoriali che da sempre guidano l’azione delle realtà coinvolte” fanno sapere gli organizzatori.