Un ordigno bellico, probabilmente risalente alla Seconda Guerra Mondiale, è stato ritrovato a Capaccio Paestum, in località Scigliati-Valle Centanni.

L’ordigno era nascosto in un terreno ed è stato scoperto durante alcuni lavori agricoli.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Capaccio Capoluogo e gli agenti della Polizia Locale di Capaccio.

La zona è stata prontamente messa in sicurezza e sono state avviate le attività, di concerto con la Prefettura, per permettere agli Artificieri di far brillare l’ordigno.