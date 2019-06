Ritrovata a Santa Cecilia di Eboli un’auto a pezzi rubata nei mesi scorsi a Vietri di Potenza

E’ stata ritrovata a pezzi nel territorio di Eboli l’auto rubata a Vietri di Potenza ad ottobre dell’anno scorso, quando il territorio in quel periodo è stato oggetto di numerosi furti di mezzi e di attrezzature di vario genere.

L’auto in piena notte venne asportata da un capannone situato in contrada San Vito e a distanza di sei mesi i Carabinieri della Compagnia di Eboli l’hanno trovata a pezzi in un capannone nella zona di Santa Cecilia.

Insieme ai pezzi del SUV rubato a Vietri sono stati ritrovati anche pezzi di altre auto rubate sul territorio campano e lucano. La notte che i ladri rubarono l’auto in contrada San Vito, riuscirono a disattivare tutti gli allarmi e l’impianto di video-sorveglianza, asportando anche un camioncino di un’azienda, attrezzature di vario genere e conserve alimentari in abitazioni vicine. Ma oltre ai pezzi del SUV, nulla è stato ritrovato in riferimento ai furti perpetrati a Vietri. In occasione del furto dell’auto di grossa cilindrata, i ladri rubarono mezzi ed attrezzature per un importo di decine di migliaia di euro.

I Carabinieri della Compagnia di Eboli hanno scoperto i pezzi dell’auto a seguito di alcuni controlli effettuati sul territorio e indagano per risalire ai responsabili guidati dal Capitano Luca Geminale.

Sempre ad Eboli, in un casolare abbandonato, fu ritrovata altra merce rubata in alcune abitazioni e aziende del territorio. Nell’occasione i militari ritrovarono pezzi di una saldatrice rubata ed altre attrezzature, oltre che un Fiat Fiorino.

– Claudio Buono –

