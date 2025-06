Nei giorni scorsi il Questore di Potenza Raffaele Gargiulo ha emesso sette provvedimenti di divieto di accesso ai pubblici esercizi nei confronti di altrettante persone, tra le quali cinque minori, residenti nel capoluogo, che con il loro comportamento hanno creato pericolo per la sicurezza e l’ordine pubblico all’esterno di un noto locale frequentato soprattutto da giovani e da famiglie.

I fatti risalgono alla sera del 14 aprile quando, alle ore 21:30 circa in piazza Mario Pagano, i ragazzi hanno preso parte ad una rissa iniziata per futili motivi all’esterno del locale, frequentato a quell’ora da numerosi avventori.

Grazie all’attività di indagine compiuta dalla Squadra Mobile e dall’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura di Potenza è stato possibile ricostruire l’accaduto e identificare le sette persone che hanno dato inizio alla rissa, terminata solo grazie al tempestivo intervento delle Forze dell’Ordine che hanno ristabilito la calma.

A tutti i partecipanti è stato inibito l’accesso a tutti i locali pubblici o aperti al pubblico, o in uno dei pubblici esercizi commerciali che ricadono in piazza Mario Pagano, via Rosica, via Plebiscito, via C. Battisti, via XX settembre, via San Luca, via Pretoria, vicolo Bruno, traverse comprese, e di stazionamento nelle immediate vicinanze dei pubblici esercizi e dei locali di pubblico trattenimento ai quali è vietato l’accesso per la durata di un anno.