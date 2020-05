Ripristinata a Sapri la balneazione su tutto il litorale cittadino. Gentile:”Eccellenza delle nostre acque”

“Da oggi è ripristinata la balneazione su tutto il litorale cittadino“. A renderlo noto è primo cittadino di Sapri Antonio Gentile.

“Come comunicato dall’ARPAC – spiega il sindaco -, i rilievi effettuati il 25 maggio scorso, hanno dimostrato per tutti i punti di campionamento l’eccellenza della nostre acque di balneazione“.

I controlli effettuati in questa settimana, dunque, hanno fatto registrare i massimi valori anche in punti in cui si erano verificate criticità ed era stata vietata la balneazione, come per il Lungomare.

“Così come stiamo facendo da mesi continueremo a monitorare costantemente il nostro mare – afferma Gentile – in collaborazione con CONSAC, Pluriacque e le altre Istituzioni coinvolte“.

– Paola Federico –