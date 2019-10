Rimborso interessi usurai. Imprenditore cilentano sottoscrive contratto di mutuo a tasso zero

Stamane, in Prefettura, un imprenditore cilentano assistito da Sos Impresa Salerno ha sottoscritto il contratto di mutuo a tasso zero quale rimborso degli interessi usurai pagati negli anni agli aguzzini che, alcuni anni fa, scelse, con coraggio, di denunciare.

Il prestito che lo Stato accorda a chi denuncia servirà a Mario (il nome è di fantasia per proteggere il suo anonimato) per acquistare attrezzature e rilanciare la sua azienda messa in ginocchio dagli usurai.

“È un risultato importante che conferma la tesi che portiamo avanti dal primo giorno della nostra costituzione – spiega l’associazione – denunciare conviene poiché solo attraverso la denuncia ed il conseguente accertamento del reato la vittima può accedere ai benefici previsti dalla legge ed al Fondo di solidarietà com’è accaduto per l’imprenditore cilentano. Mario, che si è liberato dalla morsa dell’usura quando decise a suo tempo di denunciare i suoi aguzzini, oggi, grazie al prestito concesso dallo Stato, ritrova in concreto il modo di rialzarsi e restituire alla sua azienda il valore che aveva perso”.

Gli strozzini di Mario sono stati processati e condannati con sentenza passato in giudicato. L’associazione SOS Impresa Salerno, oltre ad essere impegnata in attività di prevenzione e informazione sul territorio, svolge una funzione di contrasto ai reati di usura ed estorsione mediante la sua costituzione di parte civile nel processo penale.

Attraverso l’esercizio dell’azione civile nei processi che abbiano ad oggetto tali reati, Sos Impresa Salerno tutela il proprio scopo sociale, che è quello di assistere e dare solidarietà alle vittime anche nella fase cruciale dell’iter procedimentale che è quella del dibattimento destinata all’accertamento dei fatti contestati.

