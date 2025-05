La Regione Basilicata, tramite determina dirigenziale, ha disposto il pagamento dei rimborsi destinati ai cittadini affetti da nefropatie e talassemia, stanziando oltre 721.600 euro in favore di 117 Comuni del territorio. Le somme sono riferite al primo acconto 2025 per i contributi regionali previsti dalla normativa vigente, comprensivi degli arretrati del 2024.

L’intervento è finanziato con risorse del bilancio regionale e rientra nell’ambito delle azioni a favore dei soggetti svantaggiati previste dalla programmazione 2025-2027.

“Si tratta di un provvedimento molto atteso da tanti cittadini e famiglie – ha dichiarato l’assessore regionale alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR Cosimo Latronico – Questi rimborsi rappresentano non solo un sostegno economico, ma anche un segnale concreto di attenzione verso chi affronta ogni giorno patologie gravi come l’insufficienza renale e le malattie ematologiche ereditarie. Abbiamo accelerato le procedure per garantire che i Comuni potessero disporre delle risorse in tempi certi”.

Il pagamento sarà eseguito dai Comuni di residenza agli aventi diritto, suddiviso in acconti bimestrali per il periodo gennaio–aprile 2025, cui seguiranno i successivi pagamenti bimestrali come di consueto per i restanti mesi dell’anno.

Per ulteriori informazioni i Comuni destinatari potranno fare riferimento agli atti trasmessi dalla Direzione Generale per la Salute e le Politiche della Persona.