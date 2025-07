La Giunta regionale della Basilicata ha approvato l’aggiornamento del progetto “P.A.R.T.I. Basilicata! Piano di Azione per la Ripresa del Turismo” per il biennio 2025-2026, con un investimento complessivo di 2 milioni di euro. Il progetto punta a rafforzare la competitività turistica del territorio lucano, con azioni mirate di promozione, comunicazione e sviluppo della filiera.

Soggetto attuatore dell’intero impianto operativo sarà l’Agenzia di Promozione Territoriale (Apt) della Basilicata, cui è stato confermato il ruolo strategico e tecnico-organizzativo previsto dalla Legge regionale n. 7/2008.

“Il rilancio del turismo lucano – ha dichiarato l’assessore regionale alle Attività produttive, lavoro e turismo Francesco Cupparo – passa attraverso la competenza dell’Apt, organismo tecnico e operativo della Regione che con questo progetto continuerà ad essere il motore organizzativo del sistema turistico regionale.”

Il Piano prevede azioni di promozione e comunicazione multicanale del brand “Basilicata”, partecipazione a fiere, eventi B2B e missioni commerciali, affiancamento e promozione di eventi culturali di rilievo nazionale e internazionale, organizzazione di educational tour per operatori, buyer e influencer dei mercati obiettivo, attività di formazione e aggregazione della filiera turistica, assistenza tecnica per la gestione e la messa in opera delle azioni previste.

Il progetto, costruito in sinergia con gli operatori locali (associazioni di categoria, consorzi, tour operator, agenzie di incoming), ha come obiettivi principali la valorizzazione dell’identità territoriale, la destagionalizzazione dei flussi turistici, l’incremento della visibilità nazionale e internazionale della Basilicata, il rafforzamento della coesione e della qualità dell’offerta turistica.

“P.A.R.T.I. non è solo un Piano, ma un invito all’azione, una visione condivisa e un’occasione concreta per rilanciare l’economia turistica regionale. L’Apt sarà in prima linea per garantire efficienza, visibilità e risultati misurabili” ha concluso l’assessore Cupparo.