Rifiuti Persano, i sindaci incontrano il Procuratore Curcio. Pronti a scrivere al Presidente Mattarella

I rappresentanti dei Comuni di Battipaglia, Eboli, Altavilla Silentina e Serre sono stati ricevuti dal Procuratore Capo di Potenza Francesco Curcio e dal Sostituto Procuratore della Dda Vincenzo Montemurro.

Al centro dell’incontro la questione relativa alle tonnellate di rifiuti, che inizialmente erano partite dall’azienda “SRA” di Polla, poi bloccate al molo di Sousse in Tunisia e di recente rimpatriate e ferme al Porto di Salerno. I rappresentanti della Piana del Sele hanno espresso la loro contrarietà ad una allocazione dei rifiuti nell’area militare di Persano a Serre.

Nei giorni scorsi si era deciso di anticipare la caratterizzazione direttamente nel Porto di Salerno.

I sindaci sono pronti a scrivere al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per chiedere il rispetto dei patti sanciti in un protocollo d’intesa con la Regione Campania che aveva messo la parola fine all’arrivo di rifiuti in una porzione della provincia di Salerno.

