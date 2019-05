Rifiuti in fiamme sotto il cavalcavia dell’A2 a Polla. Intervengono i Vigili del Fuoco

Ancora un disagio creato dall’abbandono illegale di rifiuti nel Vallo di Diano. Ieri, infatti, per cause in corso di accertamento si è sviluppato un incendio sotto un cavalcavia dell’autostrada A2 del Mediterraneo nel territorio comunale di Polla.

A prendere fuoco spazzatura di varia tipologia, tra cui molti residui in materiale plastico, legno, carta e anche vecchi elettrodomestici abbandonati.

Repentino l’intervento sul posto dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina che hanno impiegato diverso tempo per domare il rogo e bonificare la zona interessata.

Purtroppo questo è soltanto uno dei numerosi casi di abbandono indiscriminato di rifiuti nelle aree isolate del comprensorio valdianese. Il più delle volte i rifiuti gettati liberamente per strada o nei terreni si accumulano dando vita a delle vere e proprie discariche a cielo aperto.

