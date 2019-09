“L’Amministrazione di Castellabate ha esternalizzato tutti i servizi più importanti: rifiuti e servizio idrico integrato. A seguito di questo, è emerso un altro problema, oltre gli aumenti in bolletta per i cittadini”.

A denunciarlo è il consigliere comunale di minoranza Luigi Maurano, che sottolinea come, a seguito di questa scelta, alcuni dipendenti comunali, prima impegnati in quei servizi oggi esternalizzati, si trovano senza nessuna mansione ufficiale e specifica.

“Dopo anni di onorato lavoro sono stati messi in un limbo – afferma Maurano in una nota stampa -. Pagati ma non utilizzati, almeno ufficialmente. E così c’è chi viene marginalizzato o chi viene chiamato sporadicamente e non ufficialmente a svolgere mansioni senza nessuna garanzia o chi svolge compiti elementari nonostante abbia qualifiche e qualità superiori”.

“Il patrimonio del comune di Castellabate ha bisogno di continue manutenzioni e interventi – continua il consigliere di minoranza -. Se per esempio si rompe una porta o c’è bisogno di riverniciare una ringhiera o c’è da rifare i bagni nelle scuole o si deve installare un serbatoio o realizzare un impianto elettrico o si devono avviare i riscaldamenti negli edifici pubblici il Comune, si affida il lavoro a ditte esterne con un ingente spesa da sostenere da parte dei cittadini”.

Proprio per questo Maurano ha proposto di istituire, attraverso l’impiego dei dipendenti attualmente senza mansione specifica e ufficiale, una “squadra patrimonio”, “che possa intervenire in maniera rapida e con la giusta qualifica per manutenere e ammodernare le scuole, le piazze, gli arredi urbani, gli edifici pubblici del Comune di Castellabate”.

– Paola Federico –