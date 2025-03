Pugno duro dell’Amministrazione comunale di Battipaglia, guidata dalla sindaca Cecilia Francese, contro gli incivili che abbandonano rifiuti.

Attraverso le telecamere di sorveglianza installate sul territorio sono state prontamente identificate e sanzionate quattro persone che nel mese di marzo si sono rese protagoniste di abbandono indiscriminato di rifiuti tra via Idrovora, via Aspromonte e la zona industriale.

“Una condotta biasimevole, palesemente contraria ai più elementari principi di convivenza civile, di igiene, ancorché del pubblico decoro” ha affermato Francese. Ai trasgressori è stata applicata la sanzione prevista dai vigenti regolamenti.

Allo stesso modo a Eboli la Polizia Municipale è scesa in campo contro gli incivili. In particolare nel centro storico della città gli agenti hanno effettuato controlli volti a contrastare il fenomeno delle mini discariche abusive.

Sono state sanzionate con multe da 200 euro 12 persone per aver abbandonato rifiuti in aree non autorizzate. Oltre alle sanzioni comminate sono stati rimossi anche due veicoli abbandonati che occupavano lo spazio pubblico.