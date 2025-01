Il professore Pietro Campiglia, originario di Montesano sulla Marcellana, tra i vincitori del prestigioso Premio Internazionale Valore Coraggio assegnato alla ricerca scientifica dalla Fondazione Italia Sostenibile per i risultati ottenuti dal 2018 al 2024 alla guida del Dipartimento di Farmacia dell’Università degli Studi di Salerno.

Si tratta di una manifestazione che è patrocinata dal Comune di Roma, dalla Regione Lazio, dal Senato della Repubblica e dall’UNESCO. Un Premio che conta anche il riconoscimento di Papa Francesco e che celebra il coraggio come virtù in un’ottica di bene verso il prossimo.

Un impegno che il professore Campiglia ha saputo incarnare conferendo lustro e valore alla ricerca: in 6 anni di attività svolta come direttore Difarma ha presentato un ampio numero di progetti di ricerca, finanziati per oltre 37 milioni di euro. Ha inoltre contribuito a creare attività di lavoro e ricerca.

“Grazie ad un gruppo di lavoro del quale mi onoro di fare parte – ha sottolineato il Professore Pietro Campiglia – abbiamo ottenuto importanti risultati nel settore della ricerca scientifica, attuando anche una netta inversione nel fenomeno della fuga dei cervelli. Utilizzando fondi intercettati abbiamo contribuito a far rimanere i giovani sul territorio“.

“Ritengo – ha concluso – che la missione di chi opera nel settore della formazione universitaria sia anche quella di fornire concrete opportunità di lavoro e crescita professionale alle tante menti talentuose che abbiamo accolto e formato all’interno di Unisa”.

Nomi illustri tra i premiati di quest’anno: tra questi anche il regista Pupi Avati, la cantante internazionale Noa, la giornalista Eleonora Daniele e la giornalista Giovanna Botteri.