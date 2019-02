Restaurata a Celle di Bulgheria l’antica fontana della Madonna delle Nevi in Piazza Umberto I

La più antica fontana di Celle di Bulgheria è tornata al suo antico splendore. E’ la fontana della Madonna delle Nevi in Piazza Umberto I che è stata restaurata, ripulita e abbellita con l’installazione di quattro dipinti realizzati su ceramica di Vietri dal Maestro Raffaele Celano di Cava de’ Tirreni.

“Questa fontana – ha spiegato il sindaco Gino Marotta – fu realizzata circa 150 anni fa e, per molti decenni, è stata utilizzata dai contadini e dagli abitanti del luogo per attingere l’acqua per i campi e per la vita domestica. Per noi cellesi è molto più di una semplice fontana: è un simbolo della nostra storia, è un luogo di aggregazione, un monumento carico di valore affettivo”.

I lavori, diretti dall’Ufficio Tecnico comunale, sono stati eseguiti dalla ditta Montuori.

L’inaugurazione dell’opera si è tenuta domenica mattina alla presenza del sindaco Marotta, di tantissimi cittadini e del parroco, don Vincenzo Contaldi che ha benedetto la fontana.

– Annamaria Lotierzo –