Hai tra i 18 e i 64 anni, risiedi in Campania, sei disoccupato, inoccupato o percettore di ammortizzatori sociali o reddito di cittadinanza?

Grazie ai corsi di formazione rientranti nel Programma Gol puoi crearti delle vere e proprie opportunità nel mondo del lavoro.

Grazie alla numerosa offerta formativa che trovi presso Faidee, l’ente di formazione di Confesercenti Vallo di Diano, guidato dalla dottoressa Maria Antonietta Aquino, puoi trovare il percorso che fa al caso tuo.

Quali sono i percorsi attivi? Come ci si può iscrivere? Lo spiega Maria Antonietta Aquino.

Per ulteriori informazioni sui corsi è possibile contattare Faidee, con sede in località Sant’Antuono nella Zona Industriale di Polla, ai numeri 0975-480426 e 333-2655647 o inviando una mail a info@faidee.it

Lo sportello Confesercenti Vallo di Diano, con sede in via San Sebastiano a Sala Consilina, è invece raggiungibile all’email vallodidiano@impresealcentro.it, al numero 0975-527277 o consultando il sito internet.