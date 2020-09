Regionali 2020. Domani e domenica Margherita Siani in piazza a Sicignano degli Alburni e Contursi Terme

Domani e dopodomani, sabato 5 e domenica 6 settembre, comizi in piazza per Margherita Siani, candidata del Pd per il Consiglio regionale della Campania.

“Oltre ai momenti di confronto diretto con gli elettori nei tanti comuni della provincia – afferma Siani –, ci saranno anche questi due comizi per incontrare le persone e raccontare questo mio viaggio elettorale, con i contenuti di questa campagna elettorale e gli obiettivi da raggiungere per costruire una provincia sempre più forte“.

I comizi si terranno sabato 5 a Sicignano degli Alburni, in Piazza B. Germano, alle ore 20.30, e domenica 6 settembre a Contursi Terme, in Piazza Garibaldi, alle ore 20.30.

Saranno assicurate le norme anti-Covid del distanziamento, una delimitazione dell’area, mascherine e igienizzanti, veri e propri comizi Covid free.

“Incontrare i cittadini, ad iniziare da quelli a me più vicini perché del mio paese di origine, Contursi Terme, e di quello in cui vivo oggi con la mia famiglia, Sicignano degli Alburni, è fondamentale – sottolinea la candidata del Pd –. Le persone sono sempre energia e forza“.

Visita il sito di Margherita Siani per leggere tutti i punti del suo programma: www.margheritasiani.it

– Spazio elettorale autogestito –