Continuano senza sosta i controlli del Nucleo di Polizia Locale del Comune di Capaccio, insieme all’Associazione Accademia Kronos APS e ai funzionari regionali, hanno dato seguito ad un nuovo e approfondito controllo ambientale che ha portato al sequestro penale di un terreno di circa 7600 metri di un’azienda di zootecnia bufalina e produzione di latte crudo.

L’intervento si inserisce in un controllo sul territorio finalizzato alla prevenzione e contrasto dei reati ambientali, con particolare attenzione alla gestione dei reflui zootecnici e al rispetto delle normative vigenti in materia di inquinamento.

Durante il sopralluogo sono stati riscontrati illeciti ambientali, in particolare è emerso che il titolare dell’impresa smaltiva illecitamente rifiuti speciali non pericolosi (effluenti zootecnici) sul suolo incolto all’interno del centro aziendale, area tra l’altro sottoposta a vincolo paesaggistico ambientale.

E’ stata inoltre accertata l’assenza del sistema di regimentazione delle acque di piazzale, pertanto i rifiuti anche in questo caso venivano smaltiti illecitamente.

Le operazioni di controllo hanno dimostrato l’importanza della vigilanza sul rispetto delle normative ambientali, in particolare per quanto riguarda la gestione dei reflui e delle diverse categorie di rifiuti prodotti in azienda.