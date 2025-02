Azienda zootecnica bufalina smaltisce illecitamente reflui e rifiuti, scatta il sequestro ad Eboli.

È il risultato dell’attività di prevenzione e repressione degli illeciti ambientali da parte dei militari del Nucleo Carabinieri Forestali di Capaccio Paestum unitamente al personale tecnico del Nucleo Provinciale Guardie Giurate Ambientali Accademia Kronos di Salerno.

L’indagine a carico dell’azienda, dedita alla produzione e commercializzazione di latte crudo, è stata portata a termine dopo un’intensa attività partita da sversamenti illeciti in alcuni canali consortili.

Anche in questa occasione è risultato indispensabile il ricorso a particolari attrezzature in dotazione al personale tecnico del Nucleo Guardie Ambientali Accademia Kronos che, grazie all’impiego di un drone ed all’ approfondita conoscenza del territorio da parte dei militari dell’Arma, hanno portato in breve tempo ad individuare l’azienda responsabile degli smaltimenti di liquami che, dopo aver interessato i terreni aziendali, raggiungevano i canali consortili e quindi il mare.

L’azienda, oltre ad essere priva di qualsiasi sistema di regimentazione delle acque dei piazzali, smaltiva sui terreni aziendali ingenti quantitativi di rifiuti. Inoltre smaltiva illecitamente nei fossi circostanti e in un canale consortile i liquami presenti all’interno di un’enorme vasca per lo stoccaggio degli effluenti zootecnici.

Al termine dei controlli i militari hanno proceduto al sequestro dell’intero centro e dei terreni aziendali circostanti interessati, stimati in circa 11.000 mq, oltre che dei canali interessati dalla presenza di liquami zootecnici.