Sono stati resi noti i nuovi dati del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2024 e relative all’anno d’imposta 2023.

Il reddito complessivo totale dichiarato ammonta a oltre 1.027,7 miliardi di euro (57,5 miliardi in più rispetto all’anno precedente, +5,9%) per un valore medio di 24.830 euro, in aumento del 5% rispetto al reddito complessivo medio dichiarato l’anno precedente. La dinamica del reddito complessivo riflette l’aumento dei redditi da pensione, da lavoro dipendente e da lavoro autonomo.

I contribuenti con imposta netta e redditi fino a 35mila euro (il 78% del totale) dichiarano il 36% dell’imposta netta totale, mentre il restante 64% è dichiarato dai contribuenti con redditi sopra i 35mila euro (22% del totale). I contribuenti con reddito complessivo maggiore di 300mila euro (0,2% dei contribuenti) dichiarano il 7,1% dell’imposta netta totale (dal 7,8% del 2022).

Il reddito pro capite di Salerno per l’anno 2023 si attesta a 26.101 euro. Per il Vallo di Diano invece il comune più ricco è Sant’Arsenio con un reddito pro capite medio di 19.303,10, seguito da San Pietro al Tanagro con 18.254, 20 mentre al terzo posto troviamo Polla con 18.254 euro. Seguono poi Casalbuono (17.010,20 euro), Pertosa (16.939,30 euro), Sala Consilina (16.297 euro), Atena Lucana (16.297 euro), Teggiano (16.083,5 euro), Montesano sulla Marcellana (15.825,1 euro), Padula (15.625,80 euro), Buonabitacolo (15.625,8 euro), San Rufo (15.369,2 euro), Sassano (15.262,90) euro e Sanza (14.327,10 euro).

In base ai dati diffusi è Monte San Giacomo con 14.239,10 euro il paese con il reddito più basso.

Per la zona del Tanagro Caggiano ha un reddito di 15.542,6 mentre Auletta di 15.419,5. In Basilicata il reddito medio di Potenza si attesta a 24.625 euro.