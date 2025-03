Una doppietta del bomber Prado e una marcatura dell’altro attaccante Dambros regalano tre punti pesantissimi alla Gelbison nell’insidiosa trasferta sul campo del Real Monterotondo.

Un successo che consente ai rossoblù di Giampà di rimanere solitari in vetta alla classifica. Il vantaggio sulle principali inseguitrici: Guidonia, che supera il Sassari Latte Dolce, e Cassino che passa di misura in casa con l’Atletico Uri, ma resta invariato con due lunghezze di vantaggio.

Quel che più conta è che è andata via un’altra giornata in vista del traguardo. Una vittoria che conferma la bontà dell’organico dei cilentani del presidente Maurizio Puglisi, i quali ora sono attesi da un altro big match proprio contro una diretta antagonista che è il Cassino.

Grande soddisfazione tra i rossoblù per questo risultato e per i tanti tifosi al seguito di Croce e soci, i quali anche nella trasferta in terra laziale non hanno fatto mancare il loro sostegno. Per la cronaca Giampà propone il solito 3-4-3 e nel reparto avanzato si è rivisto dall’inizio il capitano Croce, schierato con Kosovan e il bomber Prado. Sul fronte opposto l’allenatore Stillo riconferma il 4-3-3, con le tre bocche di fuoco affidate a Fontana, Napoleoni e Ansini.

La prima frazione si chiude a reti inviolate. La svolta a favore dei cilentani nella ripresa al minuto 22 quando Prado rompe l’equilibrio e lo stesso attaccante si ripete in chiusura del match siglando la sua doppietta personale che lo conferma leader incontrastato e bomber del raggruppamento con 17 reti.

A completare il successo della Gelbison ci pensa Dambros che in pieno recupero firma il definitivo 0-3 per la truppa rossoblù. Questa vittoria consente ai vallesi di rimanere in vetta alla classifica del girone G e mettere un altro tassello nel puzzle che porta la scritta promozione in C.