Rapina in un ufficio postale a Potenza. Uomo armato di taglierino si fa consegnare i soldi e fugge

Una rapina è stata messa a segno verso mezzogiorno a Potenza. Un uomo a volto coperto ha agito all’interno dell’ufficio postale di Via Verrastro, a pochi metri dall’ingresso degli uffici della Regione Basilicata.

Il rapinatore, quasi certamente con alcuni complici all’esterno, è entrato all’interno dell’ufficio postale armato di taglierino. Al momento dell’irruzione all’interno c’erano diverse persone in attesa di fare alcune operazioni allo sportello. Le postazioni dell’ufficio postale non sono protette dalle tradizionali vetrate.

Ha minacciato un dipendente con il taglierino, facendosi poi consegnare i soldi. La somma non è stata ancora quantificata. Immediato l’allarme lanciato al 112. I Carabinieri della Compagnia di Potenza sono intervenuti sul posto, insieme ai sanitari del 118 Basilicata Soccorso per assistere i presenti sotto shock per l’accaduto.

Una dipendente dell’ufficio postale ha accusato un malore, ma le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni. Al vaglio dei Carabinieri le telecamere di sorveglianzainterne ed esterne e le testimonianze di chi ha vissuto quegli attimi.

– Claudio Buono –