Il rapido e risolutivo intervento della Polizia di Stato ha consentito oggi di assicurare alla giustizia quattro persone che in mattinata hanno bloccato una guardia giurata a Potenza portando via il denaro destinato al pagamento delle pensioni in un ufficio postale di via Tirreno.

Nonostante la fuga i quattro sono stati intercettati e bloccati dai poliziotti della Squadra Mobile e della Squadra Volanti della locale Questura e per loro è scattato l’arresto.

Per questa brillante attività giunge il plauso del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

“Sono stati arrestati in tempi record dalla Polizia i quattro rapinatori responsabili dell’assalto a un portavalori a Potenza – scrive -. A soli 20 minuti dal colpo, tre sono stati individuati in una zona periferica. Per loro sono scattate le manette dopo un inutile tentativo di fuga, culminato con lo speronamento di una volante. Il quarto malvivente ha provato a fuggire nascondendosi in un campo, dove è stato individuato e bloccato grazie all’intervento dell’elicottero della Polizia. Un’operazione lampo, condotta con professionalità e determinazione, che conferma ancora una volta l’altissimo valore delle nostre Forze dell’Ordine”.

Nel corso dell’operazione sono stati recuperati i soldi, tre pistole, tra cui una sottratta alla guardia giurata, e dei chiodi a tre punte per forare pneumatici.

