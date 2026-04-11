Rami spezzati pericolanti nei pressi di una chiesa a Salerno. Intervengo i Vigili del Fuoco
Vigili del Fuoco all’opera a Salerno per rimuovere dei rami spezzati pericolanti nei pressi della chiesa di Santa Maria dei Barbuti a Fratte.
Probabilmente a causa dei venti degli scorsi giorni, i passanti hanno individuato dei rami pericolosamente in bilico ed hanno contattato la Sala Operativa dei caschi rossi. E’ intervenuta la squadra della sede centrale con autoscala.
Le operazioni di messa in sicurezza sono state necessarie anche per la frequentazione della zona da parte dei parrocchiani.