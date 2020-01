Raggirano un anziano offrendogli un rapporto sessuale e gli rubano denaro. Denunciate due rom a Potenza

Continuano i controlli a tappeto della Polizia di Stato a Potenza, così come disposto dal Questore Isabella Fusiello, con l’obiettivo di assicurare la legalità e la sicurezza in provincia. Ed è proprio nel corso di questi servizi che un equipaggio della Volante ha denunciato per furto due donne di etnia rom.

Le due hanno avvicinato un anziano nei pressi del supermercato MD in Viale del Basento a Potenza e gli hanno offerto, dietro compenso, una prestazione sessuale. I tre, quindi, in maniera consensuale si sono appartati poco distante, nei pressi della ferrovia, dove le due donne approfittando del contatto gli hanno rubato i soldi che custodiva nella giacca, per poi allontanarsi.

La pattuglia dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico giunta poco dopo ha raccolto le prime informazioni dalla vittima e anche da un testimone che aveva notato le due donne, viste spesso nei pressi del supermercato. Sulla base delle indicazioni fornite, i poliziotti sono riusciti, tempestivamente, ad individuare nella zona una delle due, ritornata sul posto. Con sé aveva ancora i soldi sottratti all’anziano, che ha consegnato spontaneamente agli agenti e che sono stati restituiti vittima.

L’anziano, durante la denuncia, ha riconosciuto anche la complice mediante una foto estratta dai sistemi della Questura.

– Chiara Di Miele –