Mille e più sorrisi hanno invaso oggi Piazza della Libertà a Salerno dove ha fatto tappa lo “Spazi Civici Tour 2025”, il viaggio per l’Italia dell’iniziativa “Spazi Civici di Comunità” promosso dal ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, attraverso il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizi Civile Universale, in collaborazione con Sport e Salute.

Sport, musica, balli, laboratori artistici ed attività varie hanno animato la piazza trasformata, per un sabato, in un vero e proprio villaggio multidisciplinare, aperto a tutti e pronto ad accogliere bambini, ragazzi, giovani e anche una coppia di sposi che, appena dopo la cerimonia, ha scelto di iniziare la vita matrimoniale con una partita a tennis.

Diversi gli ospiti istituzionali che hanno partecipato alla giornata in Piazza della Libertà, tra cui l’assessore alle Politiche giovanili del Comune di Salerno Paola De Roberto e l’assessore alla Mobilità Rocco Galdi, oltre al plurititolato Massimiliano Rosolino, membro del team “Illumina” di Sport e Salute che, in prima persona, è stato coinvolto nelle varie iniziative, partecipando insieme alle centinaia di ragazzi protagonisti delle diverse attività.

“Spazi Civici Tour 2025” ha portato anche a Salerno l’energia e l’entusiasmo del progetto nazionale “Spazi Civici di Comunità”, che ha supportato la nascita e lo sviluppo di attività di innovazione sociale fondate sull’attività fisica e rivolte ai giovani tra i 14 e i 34 anni.

La tappa salernitana è stata utile anche per celebrare l’impegno delle realtà sportive del Sud Italia, con un incontro che ha visto protagonisti oltre 100 giovani rappresentanti di associazioni e società sportive beneficiarie del progetto.