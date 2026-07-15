Raccolte straordinarie di sangue. Il 19 luglio appuntamento a Potenza e Vallo della Lucania
Continuano le raccolte di sangue per arricchire le scorte soprattutto nel periodo estivo.
Domenica 19 luglio l’Associazione Donatori Volontari di Sangue del Cilento ODV invita a donare recandosi al Centro Trasfusionale dell’ospedale di Vallo della Lucania. L’appuntamento è in programma dalle 8.30 alle 11.30, anche se rimane possibile donare dal lunedì al sabato sempre dalle 8.30 alle 11.30.
Per maggiori informazioni telefonare ai numeri 393/8739392 – 0974/711258.
Il 19 luglio sarà una domenica di donazioni anche con l’Avis di Potenza presso il Centro di raccolta in Largo Don Uva, 6. Si potrà donare dalle 8.15 alle 10.30.
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi ai numeri 0971/441063 – 346/7626345 – 346/7626348.
Possono donare le persone maggiorenni e che godono di un buono stato di salute. Prima di recarsi al Centro Trasfusionale è possibile fare una leggera colazione evitando latte e derivati.