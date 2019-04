Questura Potenza. Donato Marano sarà il nuovo Capo della Squadra Mobile al posto di Giuseppe Pontecorvo

Sarà Donato Marano il nuovo Dirigente della Squadra Mobile di Potenza. Prenderà a breve il posto del Commissario Capo Giuseppe Pontecorvo, che è stato trasferito.

Marano, campano, ha 37 anni e proviene dalla Questura di Viterbo, dove dal 2016 ad oggi ha ricoperto il ruolo di Capo della Squadra Mobile.

Si è laureato in Giurisprudenza all’Università Federico II di Napoli, per poi conseguire l’abilitazione per esercitare la professione di avvocato. Nel 2013 ha assunto l’incarico di Dirigente dell’Ufficio Immigrazione presso la Questura di Aosta. Successivamente un altro incarico importante, all’interno del Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine del Dipartimento della Pubblica Sicurezza a Roma, dov’è rimasto fino al 2016, quando è stato trasferito a Viterbo, per ricoprire il ruolo di Dirigente della Squadra Mobile.

Andrà via da Potenza Giuseppe Pontecorvo. Il Commissario Capo, originario di Reggio Calabria e proveniente da Trapani, si era insediato a giugno 2017, e dopo meno di due anni lascerà il capoluogo lucano per prendere servizio alla Squadra Mobile di Latina. Pontecorvo è stato protagonista di importanti attività di indagine contro la microcriminalità nel Potentino.

L’insediamento del nuovo Capo della Mobile dovrebbe avvenire nei prossimi giorni.

– Claudio Buono –