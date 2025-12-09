Un nuovo funzionario della Polizia di Stato arriva a rafforzare l’organico della Questura di Potenza: è il Commissario capo tecnico Gerardo Coronato.

Da oggi è stato assegnato alla Questura di Potenza il Commissario Capo Tecnico della Polizia di Stato Gerardo Coronato, proveniente dal Servizio Tecnico Logistico e Patrimoniale di Roma, dove ha prestato servizio come Funzionario Addetto presso la Seconda Divisione.

Il dott. Coronato, 36enne originario di Tito, vanta un solido percorso professionale e formativo all’interno della Polizia di Stato.

Entrato in Amministrazione come agente nel 2018 presso la Questura di Roma, ha successivamente frequentato il 14° Corso Commissari Tecnici presso la Scuola Superiore di Polizia, divenendo Commissario Tecnico e successivamente Commissario Capo Tecnico nel dicembre 2022.

Dopo aver conseguito con lode la Laurea Magistrale in Ingegneria Civile a indirizzo strutturale e geotecnico, ha proseguito gli studi ottenendo la Laurea Magistrale in Giurisprudenza e un Master di II livello in Diritto, Organizzazione e Gestione della Sicurezza, concluso con il massimo dei voti.

Il Questore di Potenza nel presentarlo ai funzionari e al personale della Questura ha espresso un sentito augurio di buon lavoro per il nuovo incarico.