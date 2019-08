Questa sera alla DFL Lamura Stage di Calcio a 5 per il Settore Giovanile dello “Sporting Sala Consilina”

Questa sera, a partire dalle ore 19.30, si terrà lo Stage per il Settore Giovanile della squadra di Calcio a 5 “Sporting Sala Consilina“.

L’iniziativa è rivolta ai nati dal 2001 al 2004 e si svolgerà nel campo di Calcio a 5 della DFL Lamura a Trinità di Sala Consilina.

La DFL Lamura è diventata proprio di recente main sponsor dello “Sporting Sala Consilina”.

E’ un occasione da non perdere per tutti i giovanissimi che voglio entrare nel mondo del calcio a 5 e cimentarsi in uno stage al cospetto del nuovo team di Sala Consilina che ha come punti cardine il gioco di squadra e la sportività.

Appuntamento dunque alle 19.30 presso il Campo della DFL Lamura.

– Paola Federico –