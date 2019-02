Quattro mesi alla VI edizione della Granfondo del Tanagro, iscrizioni ufficialmente aperte

La macchina organizzativa della Granfondo del Tanagro, in programma per domenica 16 giugno, è già all’opera a quattro mesi dallo svolgimento per realizzare una manifestazione che possa replicare il successo di quelle già precedentemente disputate.

Grazie agli sforzi del Ciclo Team Tanagro e all’abbinamento con i circuiti Scudetto Campano e Arcobaleno, la Granfondo vuole rimanere il punto di riferimento del Sud Italia e uno step importante di avvicinamento alla sesta edizione è l’apertura delle iscrizioni.

Intitolata alla memoria di Pasquale Ammaccapane e Franca Priore, la manifestazione propone il lungo di 117 chilometri e il medio di 85 chilometri in un susseguirsi di saliscendi che metteranno alla prova gli atleti.

Quote:

15,00 per iscrizioni entro il 15 marzo senza pacco gara;

20,00 per iscrizioni effettuate entro il 15 aprile;

25,00 per iscrizioni effettuate entro il 31 maggi;

30,00 per iscrizioni effettuate dal 1° giugno.

Per gli iscritti ai circuiti Scudetto Campano e Giro dell’Arcobaleno ci saranno 5 euro di sconto in base alle date suddette. La quota comprende: pacco gara, assistenza sanitaria, servizio scopa, pranzo per atleti e familiari. L’iscrizione è invece gratuita per le donne.

– Paola Federico –