Qualità della vita nelle città italiane. Salerno al 97° posto per l’accessibilità e lo stato delle scuole

Come ogni anno il Sole 24 Ore ha proceduto alla composizione della classifica che analizza la qualità della vita nelle città italiane, tenendo conto di oltre 90 parametri suddivisi nelle tradizionali sei macro-categorie tematiche: ricchezza e consumi, affari e lavoro, ambiente e servizi, demografia e salute, giustizia e sicurezza, cultura e tempo libero. L’indagine poi viene declinata per altrettante fasce d’età: bambini, giovani e anziani.

Giunta alla 32esima edizione, quest’anno sul podio troviamo Aosta per i più piccoli, Piacenza per i giovani e Cagliari per gli anziani.

Ultime posizioni rispettivamente Foggia, Sud Sardegna e Pistoia sulla base di dodici parametri statistici: saldo migratorio totale, imprenditoria giovanile, aree sportive, amministratori comunali under 40, canone di locazione, quoziente di nuzialità, gap affitti tra centro e periferie, età media al parto, bar e discoteche, imprese attive nell’e-commerce, laureati e disoccupazione giovanile.

Mentre ai vertici si incontra il Centro-Nord, sembra che il Sud non sappia stare al passo con le esigenze delle famiglie, soprattutto di quelle con bambini, nonostante si confermi il territorio più giovane e più prolifico in base ad alcuni indicatori demografici, come il tasso di fecondità o l’indice di dipendenza degli anziani.

In controtendenza, per i giovani si riconoscono certi indicatori, come matrimoni, età media al parto del primo figlio, affitti bassi e progetti imprenditorialità giovanile che trainano nella top 20 Caserta al 6° posto, Salerno al 15°, Agrigento al 17° e Vibo Valentia al 18°.

A Napoli è stato assegnato l’ultimo posto in classifica a causa delle pessime condizioni per l’accessibilità e lo stato delle scuole, la disponibilità di asili nido e gli spazi abitativi. Male anche Caserta, al 1o1esimo posto. Non può rallegrarsi Salerno, 97esima. Avellino e Benevento sono comunque nelle zone basse della classifica, rispettivamente al 71esimo e 79esimo posto. Per quanto riguarda gli anziani, Napoli è 50esima mentre Salerno si posiziona al 71° posto, Avellino al 72°, Benevento al 76° e Caserta al 78°.

Per il capitolo giovani, Salerno è posizionata 15esima.