Puliamo il Mondo 2019.I giovani volontari della Croce Rossa di Sala Consilina aderiscono all’iniziativa

L’amore per l’ambiente e per il proprio paese ha spinto questa mattina i giovani volontari della Croce Rossa Italiana di Sala Consilina a partecipare al consueto appuntamento “Puliamo il Mondo” organizzato da Legambiente.

La Croce Rossa anche quest’anno ha voluto partecipare alla campagna ambientalistica che si svolge su tutto il territorio nazionale e centinaia di volontari sono scesi in campo per dare il proprio contributo al più grande evento sul tema del mondo.

Proprio allo scopo di rendere vivibili alcuni punti del paese e riconsegnare alla comunità di Sala Consilina spazi per il tempo libero, i giovani del posto muniti di guanti e sacchetto hanno ripulito la Villa Comunale, la piazzetta in località Sant’Antonio e la piazzetta a Trinità.

“Abbiamo scelto questi tre luoghi perché dovrebbero essere i punti di riferimento dove portare i bambini, passare il tempo libero e stare in famiglia – dichiara Antonio Lo Bosco, uno dei volontari CRI – Sono punti dove c’è del verde e dove ci sono giostre per i più piccoli. Siamo i primi a scendere in piazza in ogni occasione e abbiamo deciso di essere il punto di riferimento per tutta la comunità. Noi viviamo qui e se il nostro territorio è sporco, la colpa è anche nostra. Come volontari vogliamo dare un segnale forte e ripulire il paese. Oltre a questa iniziativa, vorremmo andare nelle scuole ad insegnare le manovre di primo soccorso”.

– Annamaria Lotierzo –