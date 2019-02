Pubblicato a Padula il bando per assumere agenti della Polizia Municipale

Il Comune di Padula ha indetto un concorso pubblico per la copertura di due posti di Agente di Polizia Municipale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e part time per 18 ore settimanali.

Per l’ammissione i candidati devono essere cittadini italiani o di Stato membro dell’Unione Europea, con Diploma di scuola superiore e con età non inferiore ai 18 anni e non superiore al limite massimo di età previsto dalle norme vigenti per il collocamento a riposo. Dovranno, inoltre, possedere, idoneità fisica e psichica allo svolgimento delle mansioni proprie dei posti da ricoprire.

I candidati devono essere iscritti nelle liste elettorali, essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi militari di leva, non aver riportato condanne penali o non avere procedimenti penali in corso che impediscano la costituzione del rapporto d’impiego con la Pubblica Amministrazione.

La domanda di ammissione al concorso dovrà pervenire all’Amministrazione comunale di Padula tramite posta raccomandata o tramite posta elettronica certificata.

L’Amministrazione provvederà ad ammettere i candidati che abbiano presentato domanda secondo le modalità ed entro i termini previsti dal bando e che risultino in possesso di tutti i requisiti richiesti sulla base delle dichiarazioni rese.

I candidati dovranno affrontare poi una prova scritta e una orale su diverse materie come: elementi di diritto costituzionale, amministrativo e penale, elementi di Polizia Locale, Edilizia e Amministrativa e diritti e doveri del pubblico dipendente.

