Proseguono i lavori di manutenzione, miglioramento e messa in sicurezza della rete viaria programmati dalla Provincia di Salerno su tutto il territorio provinciale. Due importanti interventi riguardano il Vallo di Diano e il Golfo di Policastro, nello specifico la Strada Provinciale 82 e la Strada Provinciale 11. Ad annunciarlo è il Presidente della Provincia, Michele Strianese.

“I lavori riprendono anche sulla SP 11 (Piedimonte Teggiano- Silla di Sassano) – spiega – con interventi di sicurezza stradale in tratti saltuari. Si sta asfaltando al Km 95+000 circa nel territorio di Teggiano e l’importo è di 91.192,13 euro oltre Iva. Mobilità e sicurezza sono fra i diritti primari del cittadino, per questo lavoriamo quotidianamente, per tutelare una mobilità sicura per le nostre comunità”.

Lungo la trafficata arteria che conduce da Silla a Teggiano i lavori erano iniziati nello scorso settembre, ma erano stati successivamente sospesi per attendere la contrattualizzazione. Ora sono ripresi e in corso.

“Abbiamo iniziato anche su altre strade provinciali – dichiara Strianese – come sulla Policastro-Santa Marina dove c’è stata la consegna dei lavori in via d’urgenza per il miglioramento della sicurezza dei tratti più pericolosi. L’importo degli interventi è di 72.798,41 euro oltre Iva“.

– Chiara Di Miele –