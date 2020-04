Provincia di Salerno. Il Presidente Strianese:”A Pasqua restiamo a casa, non vanifichiamo gli sforzi fatti”

“Siamo ormai arrivati alle festività pasquali, in particolare ci avviciniamo alle giornate di Pasqua e Pasquetta durante le quali prevediamo purtroppo spostamenti incontrollati di cittadini, forse per acquistare alimenti o per organizzare pranzi e riunioni familiari e di amici, che sono, ricordiamolo di nuovo, assolutamente vietate. Altri probabilmente cercheranno di raggiungere le proprie abitazioni al mare o comunque fare un fine settimana fuori porta“. Così il Presidente della Provincia di Salerno, Michele Strianese, in vista delle festività pasquali.

“Faccio un appello accorato a tutti i cittadini della nostra bellissima provincia: rimaniamo tutti a casa, rigorosamente a casa – afferma -. Non è questo il momento di spostarsi, di uscire, andando a vanificare tutti gli sforzi fatti fino ad oggi dalla maggioranza di cittadini che hanno rispettato le restrizioni imposte dalla normativa nazionale e regionale. Rischiamo di rendere inutile questo impegno e, insieme, tutto il lavoro delle autorità preposte al monitoraggio sulle misure di contrasto alla diffusione del Covid-19, oltre al lavoro delle autorità sanitarie, di quei medici, infermieri e operatori che in prima linea lavorato giorno dopo giorno per curare i contagiati“.

“Questa Pasqua ci porti a riflettere, – conclude – ora più che mai è necessario contrastare e contenere ulteriormente il diffondersi del virus sull’intero territorio provinciale, visto il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale, regionale e provinciale“.

Ad oggi sono circa 3200 le persone positive al tampone naso-faringeo praticato dall’ASL in tutta la Campania e circa 500 i casi positivi sul territorio provinciale. “Dobbiamo fermare questi numeri, tutti insieme, come ci ha esortato Papa Francesco in questi giorni: è l’ora di occuparci gli uni degli altri – continua -. Nessuno quindi metta a repentaglio la vita di altri con azioni sconsiderate e irresponsabili. Insieme ce la faremo e quindi, sempre con le parole del Papa, riflettiamo sui valori di fratellanza e solidarietà. Ora è il momento di non perdere terreno conquistato, la lotta alla diffusione del Coronavirus sta iniziando a dare i primi risultati. Non dobbiamo abbassare la guardia proprio in questi giorni. La Pasqua ci porti a pensare ai veri valori di questo momento. Pasqua è resurrezione dopo la morte, quindi la vita ritrovata ci conduca ad azioni responsabili per tutti noi e per chi ci sta a fianco, in totale sinergia. Buona Pasqua a tutti da parte mia e di tutta l’Amministrazione provinciale”.

– Chiara Di Miele –