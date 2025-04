Il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli è il nuovo Presidente della Provincia. A decretarlo sono state le urne protagoniste per tutta la giornata odierna delle Elezioni Provinciali a cui sono chiamati Sindaci e consiglieri dei Comuni di tutto il salernitano.

Napoli ha vinto con il 65% delle preferenze rispetto al candidato antagonista di centrodestra, il sindaco di Montesano sulla Marcellana Giuseppe Rinaldi.

Ricordiamo che la Presidenza dell’Ente di Palazzo Sant’Agostino era rimasta vacante in seguito all’arresto di Franco Alfieri e che finora le sue funzioni erano state ricoperte dal vicepresidente Guzzo.

L’affluenza alle urne finale, registrata alle 20.00, quando sono terminate le operazioni di voto si è attestata al 74,92% degli aventi diritto. Oggi sono andati a Salerno per esprimere la propria preferenza 1494 votanti sui 1994 aventi diritto.

Tanti i Sindaci e consiglieri partiti anche dal Vallo di Diano alla volta del seggio allestito a Palazzo Sant’Agostino.

“Questo voto dimostra una profonda condivisione programmatica e unità d’intenti da parte di tutte le forze della maggioranza di centrosinistra a Palazzo Sant’Agostino. Sono profondamente grato a tutti per la fiducia espressa con il voto” ha commentato il neo Presidente della Provincia.

“Il massiccio e compatto consenso manifestato dai sindaci e dagli amministratori del Partito Democratico e del centrosinistra conferma ancora una volta il ruolo guida del Partito Democratico in tutto il territorio provinciale. L’elezione di Vincenzo Napoli è di alto profilo istituzionale ed amministrativo. Andiamo avanti con forza per garantire il buon governo e costruire nelle Istituzioni e nel Paese una forte alternativa alla destra che sta mettendo in ginocchio l’Italia ed il Meridione” fanno sapere dal Pd di Salerno.