Protesta navigator campani. “Domani il Governatore De Luca dovrà sentire la nostra voce”

Domani, giovedì 5 settembre, a partire dalle ore 10.00, i navigator della Campania saranno presenti nei pressi di Palazzo Santa Lucia a Napoli per esortare il Governatore De Luca a firmare la convenzione che consentirà ad Anpal Servizi spa di procedere alla contrattualizzazione.

L’obiettivo è quello di far sentire, ancora una volta, la loro voce ed ottenere un riscontro positivo da parte della Regione Campania in merito alla loro posizione.

“Ad oggi quella campana è l’unica regione che si oppone alla contrattualizzazione dei navigator – sottolineano – impedendo di fatto a vincitori di regolare selezione pubblica di intraprendere il percorso di formazione e di assistenza tecnica nei CPI regionali. Come in molteplici occasioni ribadito, noi abbiamo partecipato consapevolmente ad una selezione pubblica per un contratto di collaborazione, senza finora riuscire ad ottenere il contratto che ci spetta”.

L’obiettivo è quello di riuscire a far valere un diritto e cominciare il percorso formativo e professionale previsto superando questa fase che li vede “ostaggio dell’attuale situazione politica”.

“La nostra vittoria sarà la vittoria di un’intera Regione – sottolineano -. La figura del navigator è infatti fondamentale per l’attuazione delle politiche attive del lavoro legate al reddito di cittadinanza. Auspichiamo, altresì, che la nuova fase politica nazionale porti un clima di collaborazione istituzionale anche nella nostra Regione”.

– Paola Federico –