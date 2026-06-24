Il Presidente della Regione Campania Roberto Fico è intervenuto sulla questione relativa alla riapertura del Pronto Soccorso dell’ospedale di Agropoli a margine della presentazione del “Piano Straordinario per il Rafforzamento del Capitale Umano e dell’Occupabilità”.

“Farò a breve un’analisi perché credo che l’atto aziendale per l’apertura del Pronto Soccorso di Agropoli di base vada fatto. Credo che lo faremo e sono in contatto con il Direttore dell’ASL di Salerno. Vorrei venire ad Agropoli per spiegare ai cittadini ed ai sindaci qual è il percorso che la Regione intende mettere in campo” spiega.

Il Comitato Civico “Obiettivo Ospedale” commenta con favore le dichiarazioni del Presidente Fico.

“L’annuncio del Presidente – spiega il Comitato Civico “Obiettivo Ospedale” – rappresenta un primo risultato, molto importante, che recepisce integralmente le nostre istanze e valorizza l’azione di forte stimolo condotta finora con coraggio e determinazione dalla cittadinanza e dal nostro comitato. Abbiamo sollevato l’attenzione. Questo è certo. Lo abbiamo fatto con tutte le azioni necessarie, anche quelle di carattere giudiziario, a cui abbiamo assolto con determinazione a fronte dei tanti ‘sì, ma non posso’. Superati anche i tentativi di distogliere l’attenzione dal focus, si punta dritto sull’obiettivo. Come da noi richiesto l’attenzione va concentrata sull’unica reale urgenza: dare ad Agropoli il Pronto Soccorso di cui necessita e di cui ha diritto! Il nostro presidio e la nostra protesta, così come la nostra attenzione agli atti amministrativi, rimangono pienamente attivi. Rimarremo in vigile attesa in un clima di fiducia e di soddisfazione per questa importante apertura istituzionale”.

I sindaci del Distretto Sanitario 70 nei giorni scorsi hanno deciso di non firmare l’esposto-denuncia preparato dal Comitato Civico da presentare in Prefettura.

La presidente del Comitato 8 agosto – Pro Ospedale di Agropoli, Gisella Botticchio, giorni fa a Salerno è stata ricevuta dal direttore generale dell’Asl Gennaro Sosto, in presenza di autorità regionali: “E’ stata tracciata una linea fatta di incontri, richieste e conclusioni – spiega – la linea del dialogo, in questo momento propizio di fuoriuscita della Regione Campania dal Piano di rientro. Questa è la migliore arma per una eventuale soluzione e cioè aprire immediatamente il Pronto Soccorso attivo h24 ad Agropoli. Basta morti nel Cilento. Il popolo dell’8 agosto ha dato vita a un risveglio delle coscienze. Grazie di cuore a chi ci ha creduto e continua a credere al nostro comitato di lotta. Un comitato che parte dal cuore del popolo e senza alcun interesse politico”.