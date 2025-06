Il Comune di Monte San Giacomo si è posizionato quarto tra i comuni finanziati dall’Agenzia Regionale Campania Turismo nell’ambito del progetto di promozione del territorio a fini turistici volti a incentivare il “Turismo delle radici”.

Questo ulteriore intervento, che si aggiunge a quello realizzato lo scorso anno nell’ambito degli interventi finanziati dal Ministero degli Esteri, prevede una serie di iniziative e attività che si svilupperanno nel corso dell’estate congiuntamente alle iniziative della Pro Loco Monte San Giacomo e dei Sangiacomesi nel Mondo tra cui:

Conferenza di presentazione del programma a luglio

Presentazione degli eventi e delle attività che si realizzeranno con il presente progetto.

Convegno sulla figura di Gherardo Morone a luglio

Originario di Monte San Giacomo al quale è dedicato il Palazzo Marone. Ispanista, nel 1915 fondò la rivista letteraria La Diana, pubblicata fino al marzo del 1917.

Consulta dei Sangiacomesi nel Mondo 4^ edizione il 29 luglio

In occasione del 41° anniversario della fondazione del Comitato Sangiacomesi nel Mondo, i rappresentanti delle comunità residenti all’estero si riuniranno a Monte San Giacomo con una serie di importanti novità che verranno rese note successivamente.

Evento musicale Mo Monk in Piazza “Radio libere 1976” il 28 luglio

Evento musicale che si svolgerà in un largo nei pressi del Palazzo Marone che gode di un affaccio sull’intero Vallo di Diano. La serata sarà allietata da un concerto in omaggio a Thelonious Monk, pianista jazz dalle origini statunitensi. Sarà l’occasione per ritrovarsi, chiacchierare e confrontarsi all’aperto con i tanti sangiacomesi che vivono all’estero e che ogni estate rientrano nel paese natio.

“Il centro storico e le sue nazioni” giunto alla 6^ edizione, organizzata dalla Pro Loco Monte San Giacomo

Itinerario dedicato alla gastronomia dei Paesi dove risiedono le principali comunità di emigranti sangiacomesi.

In occasione degli eventi si svolgeranno anche laboratori sulla ricerca genealogica e attività di censimento e ricerca sulle comunità all’estero.

“Ci tengo a ringraziare il Rup del progetto Marina Cicchetti e l’intera macchina amministrativa per il costante impegno e la professionalità” commenta l’assessore Aldo Manno.