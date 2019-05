“Prima gli Italiani in difficoltà e poi il resto”, il ministro Salvini incontra i cittadini a Salerno

Questo pomeriggio, Matteo Salvini, vice Presidente del Consiglio e ministro dell’Interno del Governo Conte, è arrivato a Piazza Portanova a Salerno dove è stato accolto da centinaia di persone tra simpatizzanti, dirigenti ed elettori provenienti da tutta la provincia.

Salvini ha salutato e ringraziato la folla: “Abbiamo mantenuto le promesse, i reati sono diminuti del 15% anche in Campania – ha dichiarato – in Italia non arriva più nessuno se non ha il permesso regolare. I porti sono e resteranno chiusi perché vengono prima gli Italiani in difficoltà e poi il resto del mondo. Con i soldi risparmiati grazie alla riduzione dell’immigrazione clandestina assumeremo 8mila Poliziotti, Carabinieri e Vigili del Fuoco, anche in Campania”.

Salvini ha elencato i prossimi progetti su cui sta lavorando al Governo tra cui l’inasprimento della pena per gli spacciatori di droga, la legge sulla legittima difesa e l’introduzione dell’educazione civica come materia tra i banchi di scuola.

“Entro l’estate presenteremo una legge per chi abbandona o maltratta gli animali. Per fine maggio il Senato approverà la legge che ci permetterà di accendere le telecamere negli asilo nido, scuole materne e case di riposo per difendere i bambini, i disabili e gli anziani – continua Salvini – Il prossimo obiettivo sarà quello di liberare la Regione Campania da De Luca e dai chiacchieroni perché chiudono gli ospedali anziché aprirli”.

Il vice Presidente del Consiglio ha parlato anche della mancanza di lavoro e ha assicurato che ci saranno nuovi posti grazie a tante iniziative intraprese tra cui l’eliminazione della Legge Fornero: “In 9 mesi abbiamo fatto tanto ma quelli del Partito Democratico ci hanno visto fare qualcosa che loro non hanno fatto in 9 anni – conclude Matteo Salvini – grazie per la forza che mi date, vado avanti contro le minacce e gli insulti anche grazie a voi. Contate su di me e su tutti noi perché noi abbiamo a cuore gli Italiani”.

Non sono mancate le contestazioni durante il discorso di Salvini tra i quali quelle dei grillini che avevano iniziato la polemica a partire da giovedì scorso.

– Rosanna Raimondo –