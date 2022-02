Presentati i lavori sulla S.S.18 che collega Sapri a Maratea. Si finirà a settembre 2024

Tre anni di lavori sulla Strada Statale 18 ad Acquafredda, con periodi di chiusure totali alla circolazione veicolare (maggio-giugno e novembre-dicembre 2022), parziali (da gennaio 2022 a settembre 2024) e sospensione dei lavori solo a luglio e agosto dal 2022 fino al 2024. Tutto questo per arrivare, salvo imprevisti, alla consegna dell’opera ultimata entro il 20 settembre del 2024.

Le caratteristiche tecniche del progetto e dell’intervento, dal costo complessivo di 47 milioni di euro (di cui la metà finanziati dalla Regione Basilicata), sono state presentate nel corso di un incontro che si è svolto all’interno della splendida Villa Nitti della frazione rivierasca di Maratea, una delle perle turistiche della costa tirrenica della Basilicata che soffrirà maggiormente l’impatto di quest’opera, contrassegnata dalla costruzione di due gallerie naturali (la “Crivi” e la “Acquafredda”) e i cui lavori preliminari sono peraltro già partiti a gennaio.

Al vertice tecnico, introdotto dal sindaco di Maratea Daniele Stoppelli, hanno relazionato per la struttura territoriale di Anas Basilicata il dirigente Carlo Pullano, il direttore dei lavori Giuseppe Napoli e la responsabile del settore Ambiente ed Archeologia Annamaria Pasqualucci, oltre all’assessore ai Trasporti della Regione Basilicata Donatella Merra.

Il progetto definitivo fu approvato in Conferenza dei Servizi il 23 febbraio del 2016, mentre quello esecutivo a fine ottobre del 2020. La consegna definitiva del cantiere è avvenuta lo scorso 7 ottobre. Il primo lotto (dal km 221+850 al km 223) prevede la realizzazione della galleria naturale in variante “Acquafredda”, mentre il lotto 2 la costruzione della galleria naturale dei Crivi (dal km 220+953 al km 221+850), a poche centinaia di metri dal confine con Sapri e la Campania. L’importo netto dei lavori è pari a 23 milioni e 718 mila euro.

Al di là dell’esposizione delle planimetrie e dell’illustrazione del controllo degli impatti ambientali, il dibattito con i cittadini e gli operatori turistici, in particolare la vicepresidente del Consorzio turistico Maratea, Mariangela De Biase ed il Comitato civico SS 18 rappresentato dalla presidente Nadia Oliva, si è infervorato sul cronoprogramma e soprattutto sulla chiusura totale al traffico dell’arteria stradale nei mesi di maggio e giugno del 2022, un periodo comunque chiave per l’economia del posto che si basa quasi esclusivamente sul turismo. Il Comitato civico SS 18 e gli operatori del settore hanno chiesto l’apertura di un tavolo permanente con Amministrazione comunale di Maratea, Anas e Regione Basilicata. I residenti, i frontalieri ed i titolari di attività economiche hanno chiesto, in maniera particolare, all’assessore regionale Merra di adoperarsi per implementare le fermate dei treni regionali nelle piccole stazioni di Acquafredda e Marina di Maratea lungo l’intera durata dei lavori, dunque fino a settembre del 2024.