Un calcio alla Sindrome di Rett con il Memorial Pinuccio Lamura che ha preso il via ieri sera al Centro Sportivo Meridionale di San Rufo.

Si tratta del torneo aziendale di calcio a 5, giunto alla quinta edizione, nato per ricordare la figura lungimirante dell’imprenditore Pinuccio Lamura, fondatore di DFL – Gruppo Lamura a Sala Consilina.

In un appuntamento che unisce sport e solidarietà le realtà imprenditoriali del Vallo di Diano si incontrano sul campo da calcio e insieme sostengono una causa benefica di grande valore.

Ieri sera era presente per il fischio d’inizio la madrina del Memorial, la piccola Lua. È affetta dalla Sindrome di Rett, una rara patologia che colpisce soprattutto le bambine e contro la quale il Memorial Pinuccio Lamura si batte raccogliendo fondi a favore della ricerca. Accompagnata in campo da mamma Agnese, Lua ha regalato gioia e sorrisi ai giocatori prima dei due match che hanno visto sfidarsi le squadre DFL, Detta, GDA e Casillo.

Le quote di iscrizione dei team in gara, le offerte libere e le donazioni raccolte durante l’evento saranno interamente destinate a ConRett, associazione che sostiene la ricerca e l’assistenza per le persone affette dalla sindrome.

Il Memorial, fortemente voluto da Pasquale, Francesco e Carol Lamura, figli del fondatore della DFL, proseguirà nei prossimi giorni con altre entusiasmanti partite tra aziende del territorio e con un unico obiettivo: raccogliere fondi per sostenere Lua e tutte le “bambine dagli occhi belli” che sono costrette a convivere con la Sindrome di Rett.