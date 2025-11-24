Pratiche di sostenibilità. L’Ordine dei Commercialisti ne discute il 27 novembre a Padula
“Oltre il Bilancio: pratiche di sostenibilità e assurance alla prova della CSRD” è il titolo del convegno che si terrà a Padula presso la Comunità Montana Vallo di Diano. L’incontro, organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Sala Consilina-Lagonegro, si terrà il 27 novembre dalle 14:30 alle 19:30.
Saluti istituzionali saranno affidati ad Antonio Pagliarulo, Vicepresidente della Comunità Montana Vallo di Diano, a Nunzio Ritorto, Presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Sala Consilina-Lagonegro, e a Cono Federico, Direttore Generale della Banca Monte Pruno.
Relazioneranno Ciro Pomposo, commercialista dell’Ordine di Sala Consilina-Lagonegro, e Lorenzo Kasperkovitz, Responsabile relazioni esterne e sostenibilità del Gruppo Cassa Centrale.
A moderare i lavori sarà Giuseppe Abbruzzese, Segretario dell’Ordine dei Commercialisti di Sala Consilina-Lagonegro.
Si discuterà di rendicontazione consolidata di sostenibilità, CSRD, i fondamentali e la doppia rilevanza.
Il convegno, organizzato in collaborazione con la Comunità Montana Vallo di Diano e la Banca Monte Pruno, garantisce ai dottori commercialisti e revisori contabili 5 crediti formativi gruppi D, validi ai fini dell’abilitazione all’attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità.