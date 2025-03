Il Consigliere regionale Tommaso Pellegrino riflette sulla necessità di potenziare i collegamenti tra l’aeroporto di Pontecagnano e le aree interne del Cilento, Vallo di Diano e Alburni per valorizzare il nostro territorio. Ha infatti presentato un’interrogazione in Consiglio regionale della Campania, sollecitando la Giunta a intervenire per rafforzare il sistema di trasporti da e verso lo scalo aeroportuale.

“Migliorare i collegamenti tra l’aeroporto Salerno Costa d’Amalfi e le aree interne del Cilento, Vallo di Diano e Alburni è una necessità strategica per lo sviluppo turistico e la mobilità dei residenti – ha affermato Pellegrino – La crescita dell’aeroporto di Pontecagnano rappresenta un’opportunità straordinaria per il nostro territorio, ma senza un adeguato sistema di collegamenti rischiamo di vanificare il suo potenziale. Il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni è un’eccellenza riconosciuta a livello internazionale, con un flusso turistico in costante aumento. Tuttavia, l’assenza di collegamenti diretti tra lo scalo e i principali centri dell’area penalizza la competitività della nostra offerta turistica e limita le possibilità di sviluppo per le comunità locali”.

“Attualmente i collegamenti verso l’aeroporto sono garantiti principalmente da linee su gomma attivate da alcune località della provincia di Salerno – ha precisato Pellegrino – ma il servizio risulta insufficiente per coprire in maniera efficace le esigenze di chi deve raggiungere il Cilento e il Vallo di Diano. L’istituzione di collegamenti diretti con punti di partenza da Vallo della Lucania per servire il Cilento e da Polla per il Vallo di Diano, con l’aggiunta di una fermata a Sala Consilina, rappresenterebbe un nodo strategico per migliorare la capillarità del servizio. L’inserimento di una fermata a Sala Consilina, grazie alla presenza di un terminal bus già operativo, garantirebbe un servizio più funzionale per l’intero comprensorio del Vallo di Diano e faciliterebbe ulteriormente l’accessibilità per turisti e residenti. Inoltre, è necessario prevedere un maggior numero di fermate lungo i percorsi di collegamento, così da assicurare una copertura più capillare del servizio e un miglioramento della mobilità nelle aree interne a sud di Salerno”.

“La collaborazione tra istituzioni è fondamentale per trovare soluzioni efficaci e rispondere alle reali esigenze dei cittadini. L’aeroporto Salerno Costa d’Amalfi può e deve diventare un volano di sviluppo per il nostro territorio, ma per farlo è indispensabile garantire infrastrutture e servizi adeguati” ha concluso il Capogruppo di Italia Viva.